Hallenser randaliert in Wohnung und wirft Möbel auf die Straße

Fahrbahn und Fußweg gesperrt, die Straßenbahn steht: Ein Mann hat am Mittwochabend den Verkehr in der südlichen Innenstadt lahmgelegt

Halle (Saale)/MZ - In einer Wohnung in der Torstraße ist am Mittwochabend ein Mann ausgerastet. Er randalierte in dem Gebäude und warf Möbelstücke aus dem Fenster auf Gehweg und Straße. Die alarmierte Polizei sperrte die Straße vor dem Haus ab - für Passanten aber auch Autofahrer war es zu gefährlich. „Den Einsatzkräften gelang es, den Mann zu beruhigen, bis der Notarzt eintraf“, sagte Polizeisprecherin Ulrike Diener der MZ. Die Absperrungen hatten auch Folgen für den Straßenbahnverkehr, der unterbrochen war. Letztlich musste eine Kehrmaschine der Stadtwirtschaft angefordert werden, die die Straße säuberte. Nun werde geprüft, ob der Mann zur Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung muss.