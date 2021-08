Hallenser können Kilometer für den Klimaschutz sammeln

„Stadtradeln“ in Halle: Die bundesweite Aktion wurde vom Verein „Klima-Bündnis“ ins Leben gerufen, der den Radverkehr und mittelbar damit auch den Klimaschutz fördern will.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtratsfraktion MitBürger & Die Partei setzt sich für das „Stadtradeln“ in Halle ein. Die bundesweite Aktion wurde vom Verein „Klima-Bündnis“ ins Leben gerufen, der den Radverkehr und mittelbar damit auch den Klimaschutz fördern will. Drei Wochen lang können Teams ihre mit dem Rad zurückgelegten Kilometer sammeln und am Ende gewinnt die Stadt, in der die meisten Kilometer zusammengekommen sind.

MitBürger & Die Partei-Fraktionsvorsitzender Tom Wolter fordert die hallesche Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung auf, sich für den Aktionszeitraum 10. bis 30. September anzumelden und öffentlich für die Aktion zu werben. „Lassen wir uns mit dem Stadtradeln nicht länger warten“, so Wolter. Seine Fraktion werde ganz sicher eines der ersten Teams sein, das sich für den Wettbewerb registriere.

Kritik an der Stadt: Stadtradeln wird trotz Enthusiasmus der Hallenser nicht unterstützt

Wolter kritisiert, dass die Stadt bisher noch nicht von selbst aktiv geworden ist. „Den ersten Anlauf haben wir in einer unserer Vorgängerfraktionen im Jahr 2009 mit einem Antrag im Stadtrat genommen – also vor ganzen 12 Jahren.“ Seitdem sei allerdings nicht viel passiert. „Es ist unverständlich, weswegen die Stadtspitze sich an so einem großen Bundeswettbewerb, trotz Enthusiasmus in der Stadt für das Thema, nicht beteiligt“, sagt Wolters Fraktionskollegin Dörte Jacobi.

Zuletzt hatte die SPD im Herbst 2019 einen Antrag gestellt, mit dem die Stadt beim Stadtradeln 2020 teilnehmen sollte. Obwohl der Rat den Antrag mehrheitlich beschlossen hatte und auch die Verwaltung ihre Zustimmung signalisiert hatte, hat Halle 2020 jedoch nicht an dem Fahrradwettbewerb teilgenommen. Wenn die Kommune sich nicht offiziell bei dem Wettbewerb registriert, kann man als Radfahrer nicht für seine Stadt teilnehmen.