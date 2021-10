Hallenser können am Speed-Dating mit Autoren und Büchern teilnehmen

Im Literaturhaus in Halle findet am Samstag eine lange Lese-Veranstaltung statt.

Halle (Saale)/MZ - Buchpremieren am laufenden Band verspricht der Mitteldeutsche Verlag mit einer langen Lese-Veranstaltung am Samstag. Damit will der Verlag nicht nur Autoren und ihre Bücher vorstellen, sondern zugleich 75 Jahre Verlagsbestehen gemeinsam mit dem Publikum feiern.

Hallenser können Speed-Dating mit Autoren und Büchern teilnehmen

Beim „Speed-Dating mit dem Mitteldeutschen Verlag“, so der Untertitel der Veranstaltung im Literaturhaus Halle, wollen insgesamt 16 Autorinnen und Autoren in sechs Veranstaltungsblöcken einen Tag lang vorlesen und damit die Neugier auf neue Lektüre wecken. Zudem will der traditionsreiche Verlag seinem Lesepublikum aktuelle Publikationen und Neuerscheinungen präsentieren, denen in Pandemiezeiten bisher nicht genügen Aufmerksamkeit zuteil werden konnte.

Neben Lesungen am Vormittag für Kinder wird es ein abwechslungsreiches Programm aus Belletristik, Lyrik, Kunst und Sachbuch geben. Es lesen Angelika Arend, Detlef Färber, Kathrin Groß-Striffler, Michael Hametner, Adina Heidenreich, Lukas Hoffmann, Andreas Höll, Frank Kreisler, Tanja Langer, Marco Organo, Mario Schneider, Anna Sperk, Michael Spyra, Ilka Wild & Carolin Wilms sowie Monika Zimmermann.

Da sich am Veranstaltungstag der Terroranschlag in Halle zum zweiten Mal jährt, wird der Erlös aus dem Buch- und Getränkeverkauf an die Mobile Opferberatung gespendet. Der Eintritt ist frei. Lesung am Samstag, 9. Oktober, 10 bis 22 Uhr, Literaturhaus, Bernburger Straße 8