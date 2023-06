Hallenser klaut Auto in Halle und randaliert dann in Mansfeld-Südharz

Halle (Saale)/MZ - Am Sonntag gegen 19.45 Uhr wurde in Hettstedt, Ortsteil Walbeck an einem Autohaus die Alarmanlage ausgelöst und wenig später von einem Einkaufsmarkt in der Nähe laute Geräusche durch Zeugen gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Eintreffen der Polizei entfernte sich ein Mann mit einem Auto.

Auto wurde in Halle gestohlen

Das Auto wurde wenig später im Mansfelder Ortsteil Großörner ohne den Fahrer aufgefunden. Es war in der Nacht von Freitag zu Samstag vom Gelände eines Autohauses in Halle gestohlen worden. An dem Wagen befanden sich nach Angaben der Polizei gestohlene Kennzeichen.

Weiteres Autohaus in Hettstedt beschädigt und Randale an Supermarkt

An einem Tor des Autohauses in Walbeck wurde eine Beschädigung festgestellt, an dem Einkaufsmarkt war randaliert und versucht worden, Leergut zu entwenden. Eine Suche nach dem Fahrzeugführer erfolgte, auch Hubschrauber und ein Fährtenspürhund kamen zum Einsatz.

Staatsanwalt stellt Haftantrag gegen Hallenser

Durch Zeugenhinweise konnte der Mann auf einer Koppel gestellt werden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv zudem stand der 36-jährige Hallenser unter Alkoholeinfluss. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Halle hat Haftantrag gestellt, eine richterliche Vorführung wird noch erfolgen.