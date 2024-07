Halle/MZ. - Für sein couragiertes Auftreten bei einer Auseinandersetzung auf dem Bahnhof Halle hat die Bundespolizei jetzt einen 40-jährigen Hallenser ausgezeichnet. Thomas Mrozek war im Juni dazwischen gegangen, als eine Frau auf dem Bahngleis 8/9 einen 63-Jährigen so massiv geschlagen hatte, dass der Mann zu Boden ging. Dabei hatte er nur die Frau gefragt, ob sie ihm auf einer Sitzgruppe etwas Platz machen würde. Die 25-Jährige schlug jedoch auch auf den Helfer ein, der sich dabei an der Lippe verletzte. „Dennoch gelang es ihm, deeskalierend auf die Frau einzuwirken, sie von dem ersten Opfer wegzuleiten und zu beruhigen“, berichtet die Sprecherin der Bundespolizei, Romy Gürtler.

Retter aus Halle fährt mit Schlägerin im Zug nach Magdeburg

Doch damit nicht genug: Mrozek stieg mit der 25-Jährigen in einen Zug in Richtung Magdeburg und erfuhr auf der Fahrt, dass sie sich in einer emotional sehr schwierigen Situation befinde. Zwischenzeitlich war auch die Bundespolizei über den Vorfall informiert und nahm die Täterin im Magdeburger Hauptbahnhof in Empfang. „Da diese Art der Zivilcourage heute leider nicht mehr alltäglich und daher umso vorbildlicher ist, wollte sich die Bundespolizei gebührend bei ihm bedanken“, so Romy Gürtler weiter. Sie luden den couragierten Hallenser in die Dienststelle Magdeburg der Bundespolizei ein.

Helfer hatte Lehrgang zur Deeskalation mitgemacht

Dort betonte Thomas Mrozek: „Für mich war es selbstverständlich, dem 63-Jährigen zu helfen und Schlimmeres zu verhindern.“ Und er erläuterte auch, warum es ihm so gut gelungen war, in der Situation erfolgreich einzugreifen: Der Hallenser arbeitet bei einem Sicherheitsdienst und hat einen Lehrgang absolviert, der das richtige Verhalten zur Deeskalation als Inhalt hatte. Er dankte seinem Dozenten für die gute Ausbildung und würde immer wieder so handeln. Den Schlag an der Oberlippe hat er gut verkraftet.

Der stellvertretende Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, Polizeihauptkommissar Andreas Hesse, dankte dem Hallenser und überreichte ihm eine Urkunde und ein kleines Präsent. Gegen die 25-jährige Frau wird nun durch die Polizei strafrechtlich ermittelt.