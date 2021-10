Halle: Zehnjähriger Ben wurde wohlbehalten gefunden

Halle (Saale)/MZ - Ein vermisster zehnjähriger Junge hat am Donnerstag die Polizei in Halle in Atem gehalten: Nach umfangreicher Suche, zu der zwischenzeitlich auch eine Öffentlichkeitsfahndung samt Fotos herausgegeben worden war, ist das Kind am Abend von Beamten wohlbehalten in Halle-Neustadt aufgegriffen worden. Das teilte eine Sprecherin mit. Der Junge war am Morgen nicht zum Unterricht erschienen.

Der Junge war am Morgen nicht in der Schule angekommen. (Foto: Polizei)