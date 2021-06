Halle und Kabelsketal werden Lager für Masken-Reserve des Bundes

Halle (Saale) - In einer bislang noch unveröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen an die Bundesregierung hat die Bundesregierung die Lagerstandorte der sich im Aufbau befindlichen sogenannten Nationalen Reserve Gesundheitsschutz (NRGS) benannt, teilten die Grünen in einer Pressemitteilung mit. Demnach werde die NRGS, die 2020 beschlossen wurde, als Krisenreserve für persönliche Schutzausrüstung künftig an mehreren Orten in der Bundesrepublik aufbewahrt - darunter auch in Halle und dem Kabelsketal.

Weitere Standorte für die Lagerung von Masken sind Apfelstädt, Augsburg, Bergkamen, Biblis, Crailsheim, Dortmund, Dresden, Emmerich, Emsbüren, Euskirchen, Hamburg, Konz, Krefeld, Neuss, Trier und Unna, so die Grünen. (mz)