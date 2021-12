Halle: Tausend Impfungen am Sonntag

Mehr als 1000 Pikse gab es am Sonntag in der Saalestadt.

Halle (Saale)/MZ - In Halle sind am Sonntag 1.079 Impfungen gegen das Corona-VIrus durchgeführt worden, wie die Stadt am Montag mitteilt. In fast neun von zehn Fällen handelte es sich dabei um eine Booster-Impfung, die mittlerweile mehr als jeder Vierte Hallenser verabreicht bekommen hat. Die Impfquote bei den Zweitimpfungen liegt derweil mit 71,5 Prozent knapp über dem Bundesdurchschnitt.

Am kommenden Dienstag bietet die Stadt an drei Standorten Impfungen ohne vorherige Anmeldung an: Heinrich-Pera-Straße (10-16 Uhr), Bergmannstrost (15-18 Uhr), Burgstraße (16-19 Uhr).

Klinik-Ampel bleibt auf gelb-rot

Derzeit liegen 131 Patienten aufgrund von Covid-19 in halleschen Kliniken, 42 von ihnen befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung. Die Ampel, die die Situation in den Krankenhäusern beschreibt, steht auf gelb-rot. Das heißt, dass dringende Behandlungen von Nicht-Covid-19-Patienten gerade so noch gewährleistet werden können. Das heißt aber auch, dass die Situation ernster wird. Sollte keine Entspannung der Lage eintreten, könnten auch in dringenden Fällen keine medizinischen Standards mehr garantiert werden.

Inzidenz steigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Stadt am Montag mit 695,85 an, ein Plus von etwa fünf Zählern im Vergleich zum Vortag. 219 neue Infektionen sind gemeldet worden, etwa ein Drittel davon in der Altersgruppe unter 18 Jahren.