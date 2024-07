Am Rennbahnring in Halle sind drei Personen in einen heftigen Streit geraten. Dieser eskalierte, sodass die Polizei eingreifen musste.

Streit am Rennbahnring in Neustadt eskaliert: Angriff mit Bissen und Schlüsselbund

Körperverletzung in Halle

In Halle ist es zu einer Auseinandersetzung beim Rennbahnring gekommen.

Halle (Saale)/DUR. - Am Dienstag ist es gegen 20.30 Uhr zu einem Streit am Rennbahnring in Halle gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten drei Personen in Neustadt erst in einen verbalen Streit, so die Polizei. Dieser sei eskaliert und die Personen prügelten mit einem Schlüsselbund aufeinander ein und bissen sich sogar. Dabei zogen sich die drei Beteiligten leichte Verletzungen zu, heißt es weiter.

Die Polizei konnten nach eigenen Angaben die beschuldigten Personen noch am Tatort antreffen. Die drei Beteiligten erhielten einen Platzverweis.