Halle: Straßenbahn bekommt neue Brücke über die Saale

Halle (Saale)/MZ - Die Mansfelder Straße mit der Saalequerung hat für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eine zentrale Bedeutung. Zwischen Rennbahnkreuz und dem Abzweig Herrenstraße am Mitteldeutschen Multimediazentrum (MMZ) verbinden sechs Straßenbahnlinien die Innenstadt mit der westlichen Neustadt, dem Weinbergcampus und dem Universitätsklinikum. Im Rahmen des Stadtbahnprogramms soll der Abschnitt in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Dazu zählt auch der Neubau der Elisabethbrücke.

Hallenser können bis 27. Dezember mitreden

Wie beim Stadtbahnprogramm üblich führt die Havag die Regie. Bereits jetzt sollen die Bürger am Planverfahren beteiligt werden. Im Internet sind alle Unterlagen einsehbar. Hinweise und Anmerkungen können Hallenser per Mail bis zum 27. Dezember an das Verkehrsunternehmen schicken.

Es soll ruhiger und grüner werden

Wie die Pressestelle der Stadtwerke mitteilt, soll der Verkehrsraum auf der rund einen Kilometer langen Strecke neu aufgeteilt werden. Wie bisher bleibt die Route aber für den normalen Autoverkehr tabu. Fußgänger und Radfahrer sollen indes besser von den Gleisen der Tram getrennt werden. Die Straßenbahn rollt demnach künftig über Grüngleise und ein elastisches Schienenbett. An der Saline sollen die Haltestelle barrierefrei werden und die Mansfelder Straße eine Fußgängerampel bekommen, damit Personen sicher die Fahrbahn queren können. Die Straßenbahnen selbst sollen durch die neuen Gleise nicht nur leiser, sondern auch schneller werden.

Ein zentraler Punkt im Projekt ist die Brücke über die Elisabethsaale. Beim Hochwasser 2013 wurde das Bauwerk so stark beschädigt, dass es nach Ansicht von Gutachtern nicht zu reparieren ist. Alternativlos soll deshalb auch der Ersatzneubau sein, der vollständig aus der staatlichen Fluthilfe finanziert wird. Bis die neue Brücke steht, können Straßenbahn, Fußgänger und Radfahrer weiterhin die alte Elisabethbrücke nutzen. Unklar ist derweil, wann mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Die Unterlagen sind im Netz unter www.havag.com/Stadtbahn/Projekte/Mansfelder/Allgemeines einsehbar. Hinweise nimmt die Havag bis 27. Dezember unter der Mailadresse stadtbahn@stadtwerke-halle.de entgegen.