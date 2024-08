Bei einem Streit zwischen zwei Bekannten ging es in Halle zwischen der Schmiedstraße und der Merseburger Straße zur Sache. Gegen die Männer, die beide Verletzungen davontrugen, wird nun ermittelt.

Diebstahl, Körperverletzung, Bedrohung: Streit zwischen Bekannten eskaliert in Halle

Bei einem handfesten Streit wurden in der Schmiedstraße und Merseburger Straße in Halle zwei Männer verletzt.

Halle (Saale). - Zu einem Streit zwischen zwei Männern im Alter zwischen 25 und 37 Jahren ist es am Montagabend in der Schmiedstraße und der Merseburger Straße in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.

Demnach gerieten die beiden Bekannten gegen 20 Uhr zunächst in der Schmiedstraße aneinander. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der Ältere der beiden den jüngeren Mann mit einem Messer bedroht haben, während der 25-Jährige den Älteren mit einer Zaunlatte versuchte zu schlagen. Der Hieb sei allerdings abgewehrt worden, heißt es. Anschließend hätten sich die beiden Männer kurzzeitig getrennt.

Der Jüngere sei dann zu einer Tankstelle gegangen und habe dort eine Flasche geklaut, das Glas auf dem Boden zerschlagen und sei dann mit dem abgebrochenen Flaschenhals in der Merseburger Straße wieder auf den 37-Jährigen losgegangen. Der Mann erlitt Schnittverletzungen am Arm und der Hand. Der 25-Jährige habe wiederum eine Platzwunde am Hinterkopf erlitten - von einem bislang unbekannten Gegenstand.

Da der Streit lautstark abgelaufen sei, seien Zeugen auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden und riefen die Polizei. Gegen die beiden Männer, die medizinisch versorgt wurden, wird nun unter anderem wegen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.