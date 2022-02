Halle: Razzia der Bundespolizei im Schleusermilieu

In Halle sowie in Minden und Griechenland werden derzeit mehrere Häuser durchsucht. Es geht um die illegale Einschleusung von Ausländern.

Halle (Saale)/MZ - Mit einem abgestimmten Einsatz gehen Beamte der Bundespolizei sowie von griechischen Behörden derzeit gegen den organisierten Menschenschmuggel vor. In Halle wurden zwei Wohnobjekte durchsucht. Die Razzia läuft zeitgleich auch in Minden und in Griechenland. Angeordnet wurden die Durchsuchungen von der Staatsanwaltschaft Halle. federführend koordiniert die Kripo der Bundespolizei in Halle den Einsatz. Die Ermittlungen richten sich nach MZ-Informationen gegen mehrere Personen syrischer Herkunft, denen die gewärbsmäßige Einschleusung von Landsleuten nach Deutschland vorgeworfen wird. An der Aktion sind auch Beamte von Europol beteiligt.