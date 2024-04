Experte fassungslos über Besucher Mit Video: Warum sich Schaulustige auf dem RAW-Gelände in Halle in Lebensgefahr begeben

Das RAW-Gelände in Halle, eine verfallene Industriebrache, zieht trotz erheblicher Gefahren immer wieder Besucher an. Sicherheitsexperten sind alarmiert, denn für Besucher herrscht in den maroden Hallen Lebensgefahr.