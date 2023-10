Mit einer Plakataktion will die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Halle auf die Verbrechen der Hamas hinweisen.

Halle/MZ. - Die roten Plakate werden bald in der Stadt zu sehen sein: „Mein Name ist Caro. Ich wurde ermordet“. Unter dem Foto der 22-Jährigen deutschen Studentin steht, dass sie mit ihrem Freund das israelische Kibbuz Nir Oz besuchte, als dieser von der Hamas angegriffen wurde. Noch am selben Tag hätte sie nach Deutschland zurückfliegen wollen. Nur ihre Leiche konnte überführt werden. Das Schicksal weiterer Ermordeter und Entführter sind auf anderen Plakaten zu lesen. „Wir wollen darauf hinweisen, was Unfassbares geschehen ist“, sagt Philipp Körner, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Halle-Umland (DIG).