Halle (Saale)/DUR. - In Halle wird seit Donnerstag eine junge Frau vermisst, wie die Polizei meldet. Die Beamten bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Demnach wurde Nele S. zuletzt am Donnerstag in der Gustav-Herzberg-Straße in Halle gesehen und befindet sich vermutlich in einer hilfebedürftigen Lage.

Wer hat Nele S. aus Halle gesehen? Foto: Polizei

So sieht Nele S. aus:

165 cm bis 168 cm groß

20 Jahre alt

schlank

langes, braunes Haar

Brillenträgerin

schwarz-rotes Tattoo auf dem Rücken

Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort von Nele S. werden unter der Rufnummer 0345/2242000 entgegengenommen.