Mit Pistole bedroht: 72-Jährige in Halle ausgeraubt

Wie mies ist das: Eine betagte Rentnerin ist in Halle-Neustadt Opfer eines Räubers geworden. Der Mann bedrohte die Frau mit einer Pistole.

Halle (Saale)/MZ - Eine 72 Jahre alte Hallenserin ist am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr Opfer eines Überfalls geworden. Nach Polizeiangaben wurde die Seniorin in der Unstrutstraße am Rande der Neustadt von einem unbekannten Täter mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt.

Der Räuber knöpfte der verschreckten Rentnerin 300 Euro ab und flüchtete danach in Richtung Rennbahnkreuz. Das Opfer blieb unverletzt. Die Kripo sicherte vor Ort Spuren.