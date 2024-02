In Halle kam es im August 2023 zu einem Fall von Unterschlagung in der Straßenbahnlinie 9. Hierbei wurden einem Fahrgast seine "Air Pods Pro" samt Ladecase und Hülle gestohlen. Nun sucht die Polizei nach der Täterin.

Auf der betreffenden Fahrt waren einem Fahrgast seine "Air Pods Pro" samt Ladecase und Schutzhülle aus der Hosentasche gefallen. Die jetzt gesuchte Frau nahm die Gegenstände im Wert von 250 Euro dann laut Polizei an sich, um sie zu behalten. Der Vorfall hat laut Polizei gegen 18.40 Uhr stattgefunden.

Dabei wurde sie durch die Videoüberwachung der Straßenbahn gefilmt. Das Amtsgericht Halle hat nun die Veröffentlichung der Fotos der Überwachungskamera per Beschluss angeordnet.

Wer kenn diese Frau? Sie soll im August 2023 Kopfhörer eingesteckt haben, die ein anderer Fahrgast zuvor in einer Straßenbahn der Linie 9 verloren hatte. Foto: Polizei Halle (Saale)

Wer Hinweise zu der gesuchten Person geben kann, möge sich bitte bei der Polizei in Halle (Saale) melden. Die Telefonnummer lautet: 0345 - 224 20 00.