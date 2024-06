In Halle hat ein Lottospieler bei der Zusatzlotterie Super 6 großes Glück gehabt. Alle sechs Ziffern der sechsstelligen Gewinnzahl waren richtig.

Riesenglück in Halle

Halle (Saale)/DUR. - Ein Lottospieler in Halle hatte am Mittwoch, dem 5. Juni 2024, richtig viel Glück. In der Zusatzlotterie Super 6 räumte der oder die Glückliche ordentlich ab.

Lesen Sie auch: Lottospieler aus Sachsen-Anhalt gewinnt Millionenbetrag - Gewinnsumme könnte noch weiter steigen

Wie Lotto Sachsen-Anhalt mitteilte, hatte der Glückspilz alle sechs Ziffern der sechsstelligen Gewinnzahl 0 4 2 8 6 3 richtig. Das ist der Hauptgewinn in der Zusatzlotterie. Die Chance, dass dies gelinge, liege bei 1 zu 1 Million. Jetzt ist der Lottospieler um 100.000 Euro reicher, so Lotto Sachsen-Anhalt.

Hallenser gewinnt mit 23,75 Euro bei Zusatzlotterie Super 6 100.000 Euro

Der Hallenser hatte demnach seinen Spielschein online mit zehn Tipps für die Dienstagsziehung im Eurojackpot sowie den Kreuzen bei den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 abgegeben. Sein Spieleinsatz habe bei 23,75 Euro gelegen. Um die Anforderung des Gewinnbetrages brauche er sich nicht zu kümmern.

Lesen Sie auch: Lotto sucht Gewinner von 250.000 Euro! Will denn keiner das Geld haben?

"Das Lottoglück sorgt – zusammen mit dem strahlenden Sonnenschein – für Vorfreude auf den Sommer und gewiss für eine großzügigere Urlaubsplanung", gratulierte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert.

Lesen Sie auch: Zweiter Millionengewinn in Sachsen-Anhalt: Lotto-Spieler aus Magdeburg gewinnt fast 1,2 Millionen Euro

In der Stadt Halle glückten in diesem Jahr bislang 17 sogenannte Hochgewinne ab 5.000 Euro.

Fragen und Antworten zu Lotto in Sachsen-Anhalt

Wie hoch waren die Spieleinsätze bei Lotto Sachsen-Anhalt in 2023?

Die Spieleinsätze bei Lotto Sachsen-Anhalt im Jahr 2023 lagen bei rund 211,9 Millionen Euro.

Wie viel Geld hat jeder Sachsen-Anhalter 2023 für Produkte von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben?

Der Pro-Kopf-Spieleinsatz lag 2023 im Durchschnitt bei 96,93 Euro.

Wie viel Prozent der Spieleinsätze werden als Gewinne ausgezahlt?

Im Durchschnitt werden 50 Prozent der Spieleinsätze wieder ausgeschüttet.

Wie viele Gewinne glücken Spielteilnehmern im Jahr?

Im Jahr 2023 haben Spielteilnehmer 7 Millionen Mal bei Lotto Sachsen-Anhalt Geld gewonnen. Insgesamt wurden 103,4 Millionen Euro an Gewinnen ausgezahlt bzw. überwiesen.



Was war der bisher höchste Einzelgewinn in Sachsen-Anhalt?

In Sachsen-Anhalt glückte der höchste Lotteriegewinn im Juli 2018. Im Süden des Landes knackte ein Ehepaar gemeinsam mit einem Lottospieler in Hessen den Eurojackpot. Das Paar gewann 45 Millionen Euro.

Den höchsten Gewinn im Lotto 6aus49 erzielte eine Lottospielerin im September 2017 im Kreis Anhalt-Bitterfeld. Sie gewann 17,6 Millionen Euro.

Wie viele Lotto-Verkaufsstellen gibt es in Sachsen-Anhalt?

In Sachsen-Anhalt gibt es rund 630 Lotto-Verkaufsstellen.

Werden alle Gewinne von den Gewinnern abgeholt?

Lottospieler haben gesetzlich drei Jahre Zeit, ihre Gewinne abzuholen bzw. anzufordern. Nach dieser Frist werden nicht abgeholte Gewinne bei einer Sonderauslosung erneut ausgespielt. Dann haben alle Lottospieler erneut die Chance, dieses Geld zu gewinnen. Aus dem Jahr 2023 sind noch rund 800.000 Euro an Gewinnen offen.

Müssen Lottogewinne versteuert werden?

Nein. Lottogewinne unterliegen keiner Besteuerung. Versteuert werden müssen lediglich die Zinserträge aus angelegten Gewinnen.

Ist der Rentengewinn bei der Glücksspirale vererbbar?

Ja. Die Erbschaft erfolgt aber nicht als Rentenfortzahlung, sondern als Einmalzahlung in Höhe des noch verbliebenen Kapitalstocks, aus dem die Rente gezahlt worden war. Einen Rentengewinn von monatlich 10.000 Euro kann sich der Gewinner auch als Einmalzahlung in Höhe von 2,1 Millionen Euro auszahlen lassen.

Wie viele Millionäre gab es bisher in Sachsen-Anhalt?

Von September 1991 bis zum 4. März 2024 wurden 124 Sachsen-Anhalter Glücksspielmillionäre.

Wie hoch sind die Gewinnchancen im Lotto 6aus49?

Rund 1 : 16 Millionen für einen Sechser und rund 1 : 140 Millionen für einen Sechser mit Superzahl (Jackpot).