Kuchen mit Cannabis gegessen: Drei Männer in Klinik

Drei Männer mussten in Halle am Freitag (13.01.2023) in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie hatten Kuchen gegessen, der mit Cannabis versehen war. Unklar ist, wer die Drogen in das Gebäck getan hat.

Drei Männer sind in Halle nach dem Verzehr eines Kuchens in ein Krankenhaus gebracht worden.

Halle - Drei Männer sind in Halle nach dem Verzehr eines Kuchens in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Samstag (14.01.2022) mitteilte, hatten sie über Übelkeit und weitere Beschwerden geklagt.

Den Ermittlungen zufolge enthielt der Kuchen unter anderem den Wirkstoff THC. Dieser komme in Cannabispflanzen vor, sagte ein Polizeisprecher.

Unklar sei, wer den Kuchen mit Drogensubstanzen versehen habe. Die drei Männer im Alter zwischen 25 und 39 Jahren waren am Freitagabend in einem Laden in Halle-Neustadt zunächst vom Rettungsdienst behandelt worden. Die Polizei ermittle wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.