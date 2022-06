Halle ist bald ministerlos - Was bedeutet das für die Stadt?

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstag saß Bildungsminister Marco Tullner (CDU) noch einmal am Tisch des Regierungskabinetts. Die Landesregierung befasste sich mit dem Einsatz von mobilen Luftfilteranlagen für Schulen und Kitas - das fällt in Tullners Ressort. Noch. In der neuen Landesregierung wird für den 52-Jährigen kein Platz mehr sein. Neue Bildungsministerin wird Tullners bisherige Staatssekretärin Eva Feußner (CDU). Das Justizministerium, da war Tullner als Minister im Gespräch, geht an Franziska Weidinger (CDU). Und damit ist klar: Bei der Verteilung der Posten geht Tullner leer aus. „Ich nehme die Entwicklung zur Kenntnis“, sagt er der MZ - ansonsten hält sich Tullner zurück.

