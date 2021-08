Halle hält Dauerregen bisher problemlos stand

Auch das Kanalsystem in Halle – sonst oft die Schwachstelle – sei mit dem Dauerregen bislang klargekommen.

Halel (Saale)/MZ - Halle hat den Starkregen bislang nahezu problemlos überstanden. Die Stadt meldete bis Montagnachmittag drei Feuerwehreinsätze. In der Voßstraße drang Wasser durch eine offenstehende Dachluke in ein Gebäude ein. In der Kita Schafschwingelweg hielt das Dach den Wassermassen nicht stand.

Und in der Kloppstockstraße stürzte eine Zwischendecke in einem Gebäude teilweise ein, weil Wasser in das Haus eingedrungen war. Verletzt wurde niemand. Keine Beeinträchtigungen meldeten die Stadtwerke. Auch das Kanalsystem – sonst oft die Schwachstelle – sei mit dem Dauerregen bislang klargekommen.