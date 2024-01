Halle/MZ. - Zu Silvester wurden in Halle so viel Feuerwerk und Böller abgeschossen, dass die Feinstaubwerte in der Neujahrsnacht den höchsten Wert in Sachsen-Anhalt erreichten. Das teilte das Landesamt für Umweltschutz mit. An der Messstation Halle-Nord wurden eine Stunde nach Mitternacht 561 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen – im Vorjahr waren es nur 162 Mikrogramm.

Dank der Wetterlage war die Luft in Halle am Neujahrstag schnell wieder sauber

Jedoch war die Feinstaubbelastung nicht von Dauer. Nach dem Maximum sanken die Werte wieder so weit, dass die Behörde einen Tagesmittelwert von 43 Mikrogramm notierte. Das ist wichtig, weil der gesetzliche Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht erreicht wurde und dieser Wert nur 35 Mal pro Jahr überschritten werden darf. Starke Feuerwerksaktivität und ungünstige Wetterlagen könnten in manchen Jahren dazu führen, dass die erste Überschreitung bereits Neujahr registriert werde, so das Amt.