Halle erforscht Teilhabe von benachteiligten Kindern

Was hindert Kinder daran, an schulischen oder gesellschaftlichen Angeboten teilzunehmen? Diese Frage wollen Forscher in Halle beantworten.

Halle (Saale)/MZ - Wann nehmen Grundschulkinder an Lesenachmittagen oder Ausflügen teil? Und was hindert sie daran, sich einem Verein anschließen oder ein Hobby zu verfolgen? Solche Fragen sollen in dem neuen Forschungsprojekt „(Neu-)Ordnungen von Bildungslandschaften reflexiv gestalten“ - kurz Neobi - innerhalb von fünf Jahren beantwortet werden. Daran beteiligt sind die Stadt Halle, die Martin-Luther-Universität und der Burgenlandkreis. Die Stadtverwaltung hat das vom Bund mit 2,9 Millionen Euro geförderte Projekt am Donnerstagabend im Jugendhilfeausschuss vorgestellt.