Gefährliche Gegenstände entdeckt Sprengstoff-Einsatz für die Polizei in Halle - Evakuierung am Abend aufgehoben

In der Schlosserstraße in Halle hat am Samstagmittag ein Großeinsatz der Polizei begonnen. Nach MZ-Informationen soll ein Mieter in seiner Wohnung eine oder mehrere Bomben gebaut haben. Was bisher bekannt ist.