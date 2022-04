Halle bleibt Hochburg - aber Linke dennoch im Niedergang

Bundestagsabgeordnete Petra Sitte (2.v.l.) am Sonntagabend bei der Wahlparty der Linken in „Strieses Biertunnel“ in der Altstadt.

Halle (Saale)/MZ - Die Linken in Halle haben bei der Bundestagswahl deutschlandweit ihr bislang schwächstes Ergebnis erzielt. Beim Stadtverband der Linken in Halle sitzt der Schreck des Wahlabends noch tief. „Ich war wirklich geschockt“, sagt Anja Krimmling-Schoeffler, Stadträtin und Stadtvorsitzende der Linken. Die Wochen vor der Wahl hätten sich für sie „nicht nach 4,9 Prozent“ angefühlt. Wie es zu diesem Ergebnis kommen konnte, wolle man nun in aller Ruhe auswerten. Es sei zu früh, jetzt schon einen Schuldigen auszumachen und zu sagen, woran es gelegen habe, so Krimmling-Schoeffler.