Halle bekommt wieder regelmäßigen „Polizeiruf 110“

Halle (Saale) – 17 Jahre ermittelten Jaecki Schwarz und Wolfgang Winkler alias Schmücke und Schneider im „Polizeiruf 110“. Nach 50 Folgen war 2013 Schluss. Nun kehrt Halle auf die große Fernseh-Krimi-Bühne am Sonntagabend zurück – und dies nicht nur wie bereits bekannt einmalig, sondern wieder regelmäßig.

„Ja, es stimmt“, bestätigte Bianca Hopp vom federführenden Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) der MZ auf Nachfrage, auch nach dem bereits bekannt gegebenen Jubiläumsfilm, der am 30. Mai um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, soll es wieder jährlich einen Polizeiruf 110 aus Halle geben.

„MDR kehrt auf bekanntes und bewährtes Terrain zurück“

Bislang war der im Herbst 2020 in Halle gedrehte Streifen mit neuen Kommissaren als „vorerst einmalig“ geplant gewesen, so Hopp im Herbst noch vorsichtig. Mit dem Fernsehfilm „An der Saale hellem Strande“ soll das Jubiläum des 50-jährigen Bestehens der erfolgreichen Fernseh-Marke „Polizeiruf 110“ gefeiert werden. Die Tür für ein längerfristiges Team aus Halle war aber offen.

„Nach vielen erfolgreichen ,Polizeiruf 110`-Produktionen aus der Saalestadt kehrt der MDR zum 50-jährigen Jubiläum auf bekanntes und bewährtes Terrain zurück“, heißt es nun aus der MDR-Zentrale in Leipzig. Ansonsten hält man sich über die Gründe für das Comeback Halles als Krimifilmstadt bedeckt.

Die neuen Halle-Kommissare Henry Koitzsch und Michael Lehmann werden von den Schauspielern Peter Kurth und Peter Schneider gespielt, die damit Jaecki Schwarz und den 2019 verstorbenen Wolfgang Winkler alias Schmücke und Schneider beerben. Und auch ein wenig Zorn und Schröder, die zwischen 2014 und 2017 in fünf Verfilmungen von „Zorn“, nach den Büchern des halleschen Bestsellerautors Stephan Ludwig, in Halle ermittelten. Hier gibt es zwar weiterhin neue Bücher, aber die laut Ludwig „sehr gut auch verfilmbaren Thriller“ sind derzeit im Fernsehen außen vor.

Polizeiruf 110: Stuber und Meyer sind echte Halle-Kenner

Die Drehbücher zu den ersten beiden neuen „Polizeiruf 110“-Folgen kommen gemeinsam von Regisseur Thomas Stuber und den in Halle geborenen Autor Clemens Meyer. Stuber, der bereits auch schon für den Jubiläums-Film Regie führte, wird laut MDR auch den zweiten neuen Polizeiruf-Film in Halle drehen. Die Dreharbeiten sind für Anfang 2022 geplant, so Hopp.

Stuber und Meyer sind echte Halle-Kenner. So drehte Stuber in Halle bereits die Filme „Kruso“ (2018) und „Herbert“ (2015), für den er zusammen mit Clemens Meyer auch das Drehbuch schrieb. Im vergangenen Jahr folgten dann die Dreharbeiten zum Jubiläums-Polizeiruf in der Saalestadt. 2022 kommt Stuber dann wieder.

Stadtsprecher: „Das sind gute Nachrichten“

„Das sind gute Nachrichten“, ist aus dem halleschen Rathaus zu hören. Und Stadtsprecher Drago Bock betont die Vorzüge: „Mit schnellen Entscheidungen, direkten Ansprechpartnern, kurzen Wegen sowie abwechslungsreichen und spannenden Kulissen bietet die Stadt Halle für nationale und internationale Film- und Fernsehproduktionen seit langem beste Bedingungen.“

So stehen in „Hallewood“ verschiedene Medien-Unternehmen mit Kreativität und erstklassiger Studiotechnik unter anderem im Mitteldeutschen Multi-Mediazentrum direkt vor Ort zur Verfügung. „Bei diesen Voraussetzungen kommen auch die Macher des Polizeirufs an Halle einfach nicht vorbei“, so Bock weiter. „Wenn dann noch der hallesche und preisgekrönte Autor Clemens Meyer zur Drehbuch-Feder greift, ist die Mischung für einen spannenden Polizeiruf aus Halle perfekt.“ (mz/Alexander Schultz)