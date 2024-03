An der Röpziger Brücke in Halle ist am Freitagnachmittag ein Auto in die Saale gestürzt. Bis in den späten Abend lief ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften, am Abend gelingt es, Auto zu bergen.

Die Identität des Toten wurde geklärt, es handelt sich um einen 36-Jährigen. Der Mann wurde zuvor von Angehörigen als vermisst gemeldet. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug vermutlich vom Eierweg kommend unter der Röpziger Brücke entlangfuhr und in der weiteren Folge in die Saale abkam. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.

Die Feuerwehr ist an der Röpziger Brücke in Halle im Einsatz. Foto: Marvin Matzulla

Zunächst wurden am Nachmittag Feuerwehr, Notarzt und Sanitäter in den Süden von Halle beordert. Strömungsretter der Berufsfeuerwehr hatten sich ausgerüstet und seit 15 Uhr in der eiskalten Saale das Auto gesucht. Dieses trieb langsam weiter.

Die Feuerwehr konnte dann den komplett versunkenen Wagen in der Saale lokalisieren. Außerdem wurden zusätzlich spezielle Taucher alarmiert.

Rettungskräfte befinden sich vor Ort. Foto: Marvin Matzulla

Die Feuerwehr hat den versunkenen Wagen in der Saale lokalisiert. Foto: Marvin Matzulla

Das Fahrzeug trieb immer wieder ab und musste zunächst gesichert werden. Das Fahrzeug werde zu einem späteren Zeitpunkt geborgen.