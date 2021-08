Halle: 78 Prozent der Neuinfektionen gehen auf Urlauber zurück

Reiserückkehrer treiben auch in Halle (Saale) die Corona-Infektionszahlen nach oben.

Halle (Saale)/MZ/dsk - In Halle treiben Reiserückkehrer die Corona-Infektionszahlen nach oben. Wie die Stadt am Samstag mitteilte, gehen 78 Prozent der Neuinfektionen vom Freitag auf Urlauber zurück. Ältere gehören dabei kaum noch zu den Infizierten, wie auch die Zahlen vom Samstag zeigen. Elf Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt.

Drei positive Test entfallen dabei auf Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, vier auf die Altersgruppe der 19- bis 29-Jährigen, drei auf das mittlere Alter (30 bis 49 Jahre). Der Wert für die Sieben-Tage- Inzidenz blieb bei 27,65 Fällen.

Von den vier Personen, die stationär wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden, hat sich bei zwei Patienten der Zustand verschlechtert. Sie werden wie eine dritte Person intensivmedizinisch behandelt. Insgesamt liegen vier Erkrankte in den Kliniken - die Lage bleibt somit entspannt.

Die Risikogebiete in Europa ab 24. August Grafik: dpa

Unterdessen hat das Ordnungsamt bei seinen Kontrollen am Freitag sechs Verstöße gegen Corona-Auflagen in Gaststätten festgestellt. Um wem es sich dabei handelt und um welche Verstöße es sich handelt, teilte die Stadt am Samstag nicht mit.