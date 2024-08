Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Herzlich willkommen: Helene ist 1.000. Baby an Klinik in Halle

Das Team des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara in Halle hat der kleinen Helene einen Stern geschenkt. Denn sie ist das 1.000 Kind, das in diesem Jahr an der Klinik in Halle zur Welt kam.