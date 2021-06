Guten ersten Eindruck von Halle vermitteln: Boulevard bekommt einen neuen Supermarkt

Halle (Saale) - Im Grunde fehlt nur ein Einkaufskorb. Hätte man den zur Hand, könnte man sich im neuen Edeka am Riebeckplatz greifen, was man braucht. Denn die Regale und Kühlschränke stehen bereit, und die Mitarbeiter sind derzeit dabei, die letzten Lücken mit Waren aufzufüllen. Vor den drei Kassen ist auf einer elektronischen Tafel zu lesen: „Bitte warten sie hier auf die nächste freie ...

Im Grunde fehlt nur ein Einkaufskorb. Hätte man den zur Hand, könnte man sich im neuen Edeka am Riebeckplatz greifen, was man braucht. Denn die Regale und Kühlschränke stehen bereit, und die Mitarbeiter sind derzeit dabei, die letzten Lücken mit Waren aufzufüllen. Vor den drei Kassen ist auf einer elektronischen Tafel zu lesen: „Bitte warten sie hier auf die nächste freie Kasse.“

Doch noch wartet der Markt auf die ersten Kunden. Und ein paar Arbeiten sind auch noch zu erledigen. Am Donnerstag, 19. November, ist es dann soweit. Um 7.00 Uhr wird die neue Edeka-Filiale eröffnet.

Aufgrund von Coronaregeln beim Aufbau Masken tragen

Die Einrichtung erfolgte derweil im Eiltempo. Seit der Schlüsselübergabe durch die Hallesche Wohnungsgesellschaft Ende Oktober sind noch nicht einmal drei Wochen vergangen. Die Hallesche Wohnungsgesellschaft (HWG) baut am Riebeckplatz ein neues Wohn- und Geschäftshaus, in dessen Erdgeschoss sich der Einkaufsmarkt befindet. „Das war alles nackig“, sagt Marktleiter Adrian Mehlhorn und beschreibt damit, wie das Erdgeschoss noch vor gut zwei Wochen aussah.

Dabei kam aufgrund der Coronaregeln erschwerend hinzu, dass die Mitarbeiter auch beim Aufbau Masken tragen mussten. Der Pandemie ist es auch geschuldet, dass die Neueröffnung nicht ganz groß begangen wird, sondern im Rahmen der Möglichkeiten. „Wir haben einen Ballonkünstler da und es wird ein Glücksrad geben“, sagt Mehlhorn. Und gegebenenfalls würde der Zulauf auch unterbrochen, falls zur Eröffnung zu viele Besucher auf einmal erscheinen.

Markt am Riebeckplatz große Chance für Filialleiter

Ein spezielles Zielpublikum hat der neue Edeka indes nicht. Vielmehr spricht der Marktleiter davon, alle ansprechen zu wollen, seien es die Anwohner, die Mitarbeiter aus den umliegenden Geschäften und Firmen, die etwas zum Mittagessen suchen oder auch die Touristen. Immerhin gibt es rundherum mehrere Hotels. „Wir sind auf die Kundenvielfalt vorbereitet“, sagt Mehlhorn.

Er selbst hat bereits seine Ausbildung bei der Edeka gemacht. Zuletzt war der 34-Jährige als Abteilungsleiter der Obst- und Gemüseabteilung im Edeka in Weißenfels tätig. Der Markt am Riebeckplatz ist der erste, den er leitet. „Das ist eine große Chance für mich“, sagt er. Zugleich weiß Mehlhorn in der stressigen Eröffnungsphase seine Frau und seine beiden Kinder hinter sich. „Meine Familie unterstützt mich.“



Supermarkt am Boulevard vermittelt einen guten ersten Eindruck von Halle

Was die Filiale angeht, so ist er überzeugt, dass sie ein Gewinn für den Standort ist. Der Edeka könne „einen Impuls setzen“ am oberen Ende des Boulevards, von wo aus es direkt weiter ins Zentrum geht. Ein schöner neuer Markt vermittelt aus Sicht von Mehlhorn Besuchern der Stadt eben auch gleich ein guten ersten Eindruck von Halle.

HWG-Geschäftsführer Jürgen Marx hatte erklärt, dass mit der Edeka ein wichtiger Ankermieter für das neue Haus gewonnen werden konnte und das sowohl Mieter wie auch Anwohner den Markt zu schätzen wissen werden. Während im Erdgeschoss der Verkauf beginnt, wird derweil am Rest des Gebäudes noch gebaut. Die kommenden Etappenziele sind laut HWG-Sprecher Steffen Schier die Fertigstellung der 85 Wohnungen und der Freitreppe in den kommenden Wochen und der Einzug der ersten Mieter. „Das wird Ende Dezember sein“, erklärt Schier. (mz)