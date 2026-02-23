Im sechsten Anlauf gelingt den Saale Bulls endlich der erste Sieg bei den Tilburg Trappers in den Niederlanden. Wer beim Erfolg herausstach.

Bulls besiegen den Tilburg-Fluch: Welcher Rückkehrer Garant für den Sieg war

Gute Ausgangslage im Rennen um Platz Vier

Elvijs Biezais (r.) und die Saale Bulls sind nun gegen die Hannover Scorpions gefragt.

Halle/MZ. Einmal Hand auflegen und der Fluch ist beendet? Oder worin liegt das Geheimnis? Sechs Anläufe benötigten die Saale Bulls Halle in dieser Saison der Eishockey-Oberliga, um die Tilburg Trappers zu besiegen. Erst im finalen Versuch am Freitagabend in der Zwischenrunde gelang mit dem 4:2-Auswärtssieg endlich der erste Erfolg gegen die Niederländer.