Gute Ausgangslage im Rennen um Platz Vier Bulls besiegen den Tilburg-Fluch: Welcher Rückkehrer Garant für den Sieg war
Im sechsten Anlauf gelingt den Saale Bulls endlich der erste Sieg bei den Tilburg Trappers in den Niederlanden. Wer beim Erfolg herausstach.
23.02.2026, 10:32
Halle/MZ. Einmal Hand auflegen und der Fluch ist beendet? Oder worin liegt das Geheimnis? Sechs Anläufe benötigten die Saale Bulls Halle in dieser Saison der Eishockey-Oberliga, um die Tilburg Trappers zu besiegen. Erst im finalen Versuch am Freitagabend in der Zwischenrunde gelang mit dem 4:2-Auswärtssieg endlich der erste Erfolg gegen die Niederländer.