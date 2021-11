Großer Spielplatz am Landesmuseum in Giebichenstein gesperrt

Der große Spielplatz am Landesmuseum in Giebichenstein ist aktuell teilweise wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.

Halle (Saale)/MZ - Der große Spielplatz am Landesmuseum in Giebichenstein ist aktuell teilweise abgesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten, die in den nächsten Tagen beginnen sollen. Betroffen ist der Teilbereich „Ausgrabungsfeld“, wo einige Spielgeräte aus Holz und Metall zunächst genauer überprüft werden sollen. Wie lange die Arbeiten dauern werden, steht noch nicht fest, laut Stadtverwaltung sei das abhängig vom Reparaturaufwand. Auch neuer Sand soll aufgeschüttet werden.