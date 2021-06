Gold - Ein Edelmetall bricht derzeit alle Rekorde

Die hallesche Filiale findet man am Eingang zum oberen Boulevard - direkt neben dem Leipziger Turm.(Foto: Premium Goldankauf)

Premium Goldankauf gibt es an verschiedenen Standorten in Deutschland.

Gold hat die Menschheit schon seit dem Altertum in seinen Bann gezogen und bis heute nichts von dieser Faszination verloren. Ganz im Gegenteil: Seit Wochen und Monaten stellt der Goldpreis einen Rekord nach dem anderen auf und wann, wenn nicht jetzt, wäre wohl die beste Zeit, zu Hause vergrabene Schätze zu Geld zu machen. Und das natürlich nicht irgendwo, sondern bei einem Edelmetall-Experten des Vertrauens.

Gold boomt! Nicht erst seit der Corona-Krise kennt der Goldpreis nur eine Richtung: nach oben! So liegt der aktuelle Preis für eine Feinunze Gold (31,3 Gramm) rund 30 Prozent über dem von vor fünf Jahren. Wer also jetzt seine verborgenen Schätze zu Geld macht, kann bei Premium Goldankauf in der Innenstadt von Halle, direkt neben dem Leipziger Turm, absolute Höchstpreise erzielen.

Einer Studie zufolge, besitzen zwei Drittel der Bundesbürger Gold als Schmuck, Barren oder Münzen. Doch nicht nur diese versprechen im Moment beachtliche Verkaufserlöse, Premium Goldankauf in der Leipziger Straße kann auf Grund der aktuellen Marktsituation auch für Alt-, Bruch- oder Zahngold, für Silbermünzen, -schmuck und -besteck, für Platin, Palladium und Diamanten - ja sogar für Luxusuhren unschlagbare Angebote unterbreiten.

„Bei Sammlerstücken ist meist sogar noch mehr drin als der reine Materialwert“, erklärt der Geschäftsinhaber des Premium Goldankauf in Halle. „Diese werden anders bewertet und sind dadurch oft sogar um ein Vielfaches wertvoller.“

Seit nunmehr fast zehn Jahren ist der Premium Goldankauf in der Leipziger Straße nicht nur für jene eine Top-Adresse, die Münzen und Barren als Anlage-Gold käuflich erwerben wollen, sondern in erster Linie für alle, die ihr Gold zu Geld machen oder ihre wertvollen Stücke verkaufen möchten.

Da Gold immer Vertrauenssache ist, wird in der halleschen Filiale nicht nur alles zu fairen Preisen und mit Barauszahlung angekauft, das Unternehmen legt dabei auch besonderen Wert auf Transparenz, Service und Seriosität.

So ist es für den Inhaber wichtig, dass jeder einzelne Schritt des Geschäftsablaufes nachvollziehbar ist. Alles wird garantiert kostenlos und absolut unverbindlich überprüft und ausführlich erläutert. Anschließend erhält der Kunde ein Angebot, das er sich entweder sofort als Bargeld auszahlen oder sich alternativ auf sein Bankkonto überweisen lassen kann. Selbst wenn dem Kunden bereits ein Angebot seines Juweliers und Uhrmachers vorliegen sollte, freut sich Premium Goldankauf darauf, dieses zu überbieten.

„Bevor Sie Ihr Gold verkaufen vergleichen Sie mit uns“, sagt der Inhaber von Premium Goldankauf. „Wir haben keine Zwischenhändler und können daher die besten Konditionen bieten und unschlagbare Preise bezahlen. Das gilt im Besonderen auch für außergewöhnliche Schmuck- und Liebhaberstücke.“

Als besonderen Service zur Wahrung der Diskretion bietet Premium Goldankauf seinen Kunden außerdem an, einen unverbindlichen Hausbesuch zu vereinbaren und ihre Schätze bequem in den eigenen vier Wänden begutachten lassen.

