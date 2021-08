Glücksspielbehörde zieht ins „Technische Rathaus“ am Hansering in Halle

Die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder soll in das „Technischen Rathaus“ am Hansering in Halle ziehen. Das teilte am Dienstag die Polis Immobilien AG mit, der das Gebäude gehört.

Halle (Saale)/MZ - Bis Anfang Juli wurden im „Technischen Rathaus“ am Hansering in Halle Baupläne erarbeitet und Stadtentwicklung betrieben. Der Geschäftsbereich II mit dem Beigeordneten René Rebenstorf arbeitet jetzt in der Scheibe A in Neustadt. Die Liegenschaft am Hansering bekommt indes einen nicht weniger prominenten Nachnutzer.

Glücksspielbehörde zieht an den Hansering in Halle

Die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder soll in den Komplex ziehen. Das teilte am Dienstag die Polis Immobilien AG mit, der das Gebäude gehört. 2.822 Quadratmeter Bürofläche werde man der neuen Behörde zur Verfügung stellen. „Das Büro- und Geschäftshaus hatten wir 2020 gekauft. Wir folgen damit unserer Strategie, neben den Top-7-Städten in Deutschland verstärkt aus Sekundärstandorte in den Blick zu nehmen“, sagte Polis-Vorstand Mathias Gross.

Halle sei mit seinen modernen Industrieparks und renommierten Bildungsstätten ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit Potenzial. Gemeinsam mit Leipzig werde Halle zu einem bedeutenden Industriecluster zusammenwachsen.