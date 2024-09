Gewalt in Halle: Ein 15-jähriger Schüler wurde von sechs Männern attackiert, weil er ein T-Shirt des 1. FC Magdeburg trug. Die Täter flüchteten nach der Tat. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Männer prügeln in Halle auf 15-Jährigen aus Magdeburg ein - weil er ein FCM-Shirt trägt

Angriff am Planetarium

Am Planetarium in Halle haben sechs Männer auf einen 15-Jährigen eingeschlagen, weil dieser ein FCM-Shirt trug. Die Polizei ermittelt.

Halle (Saale). - Bei einer Schlägerei am Planetarium am Holzplatz in Halle ein 15 Jahre alter Magdeburger verletzt worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach griffen sechs bislang unbekannte Männer den Jugendlichen an, als er mit einer Schulklasse vor dem Planetarium stand. Sie hätten unvermittelt auf ihn eingeschlagen, heißt es. Dabei sei der Junge aus Magdeburg leicht verletzt worden.

15-Jähriger vor Planetarium in Halle angegriffen - Tatmotiv: FCM-T-Shirt des Opfers?

Anschließend sollen die Männer geflüchtet sein. Sie seien im geschätzten Alter von 20 bis 30 Jahren, dunkel bekleidet und maskiert gewesen, so die Beamten weiter.

Auslöser der Prügelattacke könnte ein T-Shirt mit dem Logo des 1. FC Magdeburg gewesen sein, das der 15-Jährige zum Zeitpunkt des Angriffs trug.