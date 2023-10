Die Waldstraße in Heide-Nord ist dicht befahren. Radfahrer sollen dort künftig einen ausgebauten Weg nutzen können. Warum das Projekt bei Anwohnern für Unmut sorgt.

Geplanter Radweg an der Waldstraße sorgt für Ärger unter Anwohnern

Verkehr in Halle

Die Stadt will entlang der Waldstraße einen neuen Radweg bauen. Bisher gibt es keinen oder nur einen schmalen asphaltierten Weg.

Halle (Saale)/MZ. - Die Waldstraße grenzt nördlich an die Dölauer Heide. Anders, als es der Name vermuten lässt, handelt es sich um eine dicht befahrene Hauptverkehrsstraße. Sie verläuft an der Einfamilienhaussiedlung Heide-Nord/Blumenau und verbindet die Stadtteile Kröllwitz und Dölau. Einen ausgebauten Radweg gibt es dort bisher nicht.