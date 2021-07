Gemeinsam. Sicher. Mobil

Die Autobahn GmbH des Bundes wurde im Zuge der Bundesfernstraßenreform im September 2018 gegründet. Das Unternehmen befindet sich zu 100% in Bundeseigentum. Die Niederlassung Ost der Autobahn mit Sitz in Halle ist zuständig für die Autobahnen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen und beschäftigt rund 1200 Menschen. In 18 Autobahnmeistereien, zwei Fachcentern für Informationstechnik und -sicherheit sowie Tunnel- und Verkehrsleitstellen arbeiten wir Tag für Tag für gute, sichere und saubere Autobahnen.

Werden Sie Teil des #teamautobahn!

Das Team Autobahn benötigt tatkräftige Verstärkung in allen Bereichen. Neben einem überzeugenden Tarifvertrag bieten wir hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten, gute Rahmenbedingungen und einen sicheren Arbeitsplatz in einer systemrelevanten Tätigkeit.

Maxi Radig - Recruterin (Foto: Autobahn GmbH)

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Karrierewebseite: https://www.autobahn.de/karriere