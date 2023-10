Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ostrau/MZ - Frau in weiß mit blauer Schleife und Kind auf dem Arm – unter diesem Titel war das Gemälde im Kunstmuseum Moritzburg in Halle registriert. Bis vor kurzem wusste man nicht, was dort wirklich zu sehen ist: Clara von Veltheim mit ihrem Sohn Hans Hasso von Veltheim, dem Gutsherr vom Schloss Ostrau. Jahrelang war galt das Gemälde als verschollen, nur durch einen Zufall hat es nun wieder an den Ort zurückgefunden, an dem es ursprünglich hing.