Rund 200 Menschen versammelten sich am Montagabend auf dem Marktplatz in Halle, um der Opfer des Ukraine-Krieges zu gedenken. Die Stimmung war bedrückt – doch in den Reden klang auch Dankbarkeit mit.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist still auf dem Marktplatz in Halle, als um 18 Uhr am Montagabend die Glocken der Marktkirche läuten. In der Dämmerung haben sich rund 200 Menschen versammelt – darunter viele Frauen, einige mit ihren Kindern an der Hand. Sie stehen dicht beieinander, manche halten Kerzen, andere legen Blumen vor der Kirche nieder. Dann erklingt die ukrainische Nationalhymne, leise, aber entschlossen gesungen von denen, die hier stehen, um zu erinnern.