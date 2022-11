Galerien in Halle laden am Samstag zum Spätbummel ein

Dieter Gilfert zeigt in der Galerie „Zeitkunst“ seine berühmten Männchen. In Halle öffnen insgesamt 30 Ausstellungsräume. Und bei Zaglmaier gibt es eine Versteigerung.

Halle (Saale)/MZ - Seine Männchen sind weithin berühmt: Sie gucken durch Löcher, verrenken sich zur Gymnastik, fahren Paternoster; sie stehen einsam auf der Weltkugel oder laufen kopfüber am Bildrand entlang. Wer sie einmal gesehen hat, erkennt sie immer wieder: Diese Männchen tragen die Handschrift des halleschen Künstlers Dieter Gilfert. An diesem Samstag öffnet in der Zeitkunstgalerie in der Kleinen Marktstraße eine Ausstellung mit Arbeiten Gilferts aus den vergangenen zehn Jahren. Zugleich sind dort keramische Arbeiten von Thomas Kummer zu bewundern.