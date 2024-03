Die deutsche U21 trifft in Halle in der EM-Qualifikation auf Israel. Neben sportlichen Aspekten geht es auch um Sicherheitsfragen. Die Polizei ist seit dem Morgen vor Ort.

Halle/MZ - Die Sicherheitslage ist vor dem Fußball-Länderspiel der deutschen U21 gegen Israel in Halle (Saale) im besonderen Fokus der Behörden. „Insbesondere terroristische Gruppen aus dem islamistischen Spektrum rufen seit geraumer Zeit zu Anschlägen in westlichen Ländern auf oder drohen solche an“, teilte das Innenministerium Sachsen-Anhalt auf Anfrage mit. „Durch den Krieg in Nahost nach den Terroranschlägen gegen den Staat Israel ist eine zusätzliche Verschärfung der Sicherheitslage eingetreten, da die genannten Aufrufe zu Anschlägen mit der aktuellen Entwicklung verknüpft werden.“

Fußball-Länderspiel der deutschen U21 gegen Israel in Halle: Polizei ist präsent

Auch wenn Sachsen-Anhalt gegenwärtig von einer erhöhten abstrakten Gefährdungslage geprägt sei, lägen den Sicherheitsbehörden aktuell keine Erkenntnisse oder Hinweise auf eine konkrete Gefährdung vor. Die Polizei war schon am Vormittag vor Ort, im Sportdreieck wurden Autos abgeschleppt, die sich nicht an das Parkverbot gehalten hatten.

Deutschlands U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation am Dienstagabend (18.00 Uhr) in Halle auf Israel. Das Hinspiel in Israel war im Oktober wegen des Gaza-Krieges verlegt worden. Es soll im September nachgeholt werden.