Für immer einen Platz: Mit welcher Geste der HFC Anschlagsopfer Kevin S. ehrt

Die Kraft, die HFC-Präsident Jens Rauschenbach der Familie des ermordeten Kevin Schwarze am Freitag im Namen des gesamten Vereins wünschte, wird es ohne Frage noch brauchen. Kevin war gerade einmal 20 Jahre alt, als er am 9. Oktober 2019 im Kiez Döner in Halle von dem Rechtsextremisten Stephan B. getötet wurde.

Weil er ein begeisterter Anhänger des HFC war, der seinen Verein sowohl bei den Heimspielen anfeuerte, als auch auch zu Auswärtspartien begleitete, der ob Sieg oder Niederlage immer treuer Fan war, wurde am Jahrestag des Anschlags nun eine Gedenktafel für ihn enthüllt. Auf der Tribüne, an seinem einstigen Stammplatz, wird nun immer an Kevin erinnert.

Gedenktafel im Stadion - HFC ehrt Opfer des Anschlags

„Damit wird Kevin stets bei uns sein“, sagte Jens Rauschenbach und erklärte, dass es für die Erinnerung Orte braucht. Und dass es die Menschen brauche und die Fans des HFC, die diese Erinnerung wachhalten. Die Fans selbst ließen daran keinen Zweifel. Auf einem großen schwarzen Banner, das sie am Freitag vor der Tribüne aufgehängt hatten, war ein Foto des Merseburgers mit schwarzer Sonnenbrille zu sehen, daneben das Datum 9. 10. und das Logo des HFC.

Unter dem Bild stand: „Unvergessen!“ Auf einem weiteren Transparent, das die Fans entrollten, stand: „Ruhet in Frieden, Kevin und Jana.“ Der Verein und seine Fans zeigten sich an diesem Jahrestag solidarisch mit allen Opfern des Anschlags, mit den Hinterbliebenen und den Traumatisierten - und mit Kevin, der einer von ihnen war, im Besonderen.

Auch HFC-Mitarbeiter kämpfen mit den Tränen

Kevins Vater war emotional völlig überwältigt und gezeichnet von dem unvorstellbaren Schicksalsschlag. Mehrmals klopfte er mit der Handfläche gegen die Gedenktafel. Sprechen konnte er nicht. Eine von ihm geschriebene Erklärung las deshalb HFC-Mitarbeiter Uwe Becker vor. Und auch er rang mit sich, hörte mehrmals auf zu lesen, als ihm die Tränen kamen. Dann versuchte er, sich wieder zu fangen.

Kevins Vater berichtet in seinen Ausführungen von einem Jahr voller Trauer und Schmerz. Er schreibt: „Man hat uns Kevin und Jana genommen.“ Seither würden er und die Familie versuchen, „neu zu leben“. Was ihnen helfe, sei die Erinnerung. Und die vielen Menschen zu sehen, „denen unser Kevin etwas bedeutet hat“, erfülle sie auch mit Stolz. Der Vater dankte auch der Regenbogenschule, die sein Sohn besucht hatte, sowie dem Malerbetrieb, der ihm eine Chance gegeben habe. Und er erklärte zum Schluss: „Das Problem heißt Hass. Hass tötet.“ (mz)