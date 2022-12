Frau wegen versuchten Mordes in Halle verurteilt

Im Prozess um den spektakulären Mordversuch einer Frau an ihrem Ex-Partner hat das Gericht ein Urteil gesprochen. In einer Sache erkannte der Richter jedoch keine Mordabsicht.

Halle (Saale)/Teuchern/MZ - Einer der wohl spektalukärsten Gerichtsprozesse, den es in jüngerer Vergangenheit im südlichen Sachsen-Anhalt gegeben hat, wurde am Mittwoch vor Gericht vorläufig abgeschlossen.

Nancy S. wurde zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Der Richter sah es als erwiesen an, dass sie im Oktober 2021 versucht haben soll, auf einem Hof in Teuchern ihren Ex-Partner umzubringen. Dass sie rund ein halbes Jahr später in Halle-Neustadt auf ihren Ex-Partner einstach und ihn schwer verletzte, wertete der Richter jedoch nicht als Mordversuch, sondern nur als gefährliche Körperverletzung.

