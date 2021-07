Firmenlauf in Halle geht in die achte Auflage

Halle (Saale)/MZ - Noch bis zum 12. Juli läuft die Anmeldefrist, und Johannes Schipke macht sich keine Sorgen ums Starterfeld. Der 29-jährige Wahl-Hallenser ist gelernter Sportkaufmann und einer von zwei Geschäftsführern der Veranstaltungsagentur Sportwelt, die gerade den 8. Halleschen Firmenlauf vorbereitet.

Am 14. Juli soll es dazu auf der Ziegelwiese an den Start gehen. Wie schon im ersten Corona-Jahr werden die Teilnehmer auch 2021 nicht als Staffel, sondern als Viererteams auf der 2,5 Kilometer langen Strecke starten. Das System habe sich 2020 bewährt, sagt Schipke - und das Interesse an einer Teilnahme am Firmenlauf scheint ihm Recht zu geben. Viele Firmen beteiligten sich schon im siebenten oder achten Jahr an dem Lauf. Schipke spricht von einer „Wiederholerrate" von 90 Prozent. „Die Teilnehmer kommen meist wieder und das meist mit größeren Teams.“

Nach dem langen Lockdown wieder durchstarten

Um den Corona-Auflagen zu entsprechen, wird am 14. Juli in drei Wellen um 16.30 , 17.30 und 18.30 Uhr gestartet. Johannes Schipke selbst wird nicht an den Start gehen, das sei als Organisator schwer möglich, sagt er. Was nicht heiße, dass er nicht laufe. „Als Fußball-Schiedsrichter muss ich mich fithalten“, erzählt er.

Vor allem aber ist er froh, nach dem langen Lockdown wieder durchstarten zu können. Als alles zu gewesen ist und keine Veranstaltungen stattfinden durften, hieß es für die Agentur findig sein: wie mit der „Laufchallenge Mitteldeutschland“, bei der über zehn Wochen Laufbegeisterte an den Start gingen und ihre Ergebnisse online dokumentierten. Aber ein gleichwertiger Ersatz für die sonstigen Events seiner Agentur sei das natürlich nicht gewesen, lässt Schipke deutlich werden. Dazu gehören neben dem halleschen Firmenläufe an verschiedenen Orten Mitteldeutschlands wie Stendal oder Gera. Auch im Harz organisieren Schipke und seine Mitstreiter regelmäßig so einen Lauf. Wer mehr absolvieren möchte als die zweieinhalb Kilometer am 14. Juli, dem empfiehlt er den Crosslauf „Ironrace“ über acht oder 16 Kilometer bzw. vier Kilometer für Kinder, der am 19. September stattfinden soll. An den Start geht es am Hufeisensee.

Weitere Infos unter www.hallescher-firmenlauf.de