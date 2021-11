Halle (Saale)/MZ - Passt, wackelt nicht - und leuchtet. So ähnlich, in Abwandlung eines gängigen Handwerkerspruchs, könnte das Fazit von Patrick Kolle nach einer letzten Kontrolle auf den Hausmannstürmen lauten.

Firma installiert LED-Lichter für Halles Weihnachtsbaum und die Festbeleuchtung im Stadtgebiet

Dort, in „luftiger “ Höhe von rund 43 Metern, haben Kolle und sein Team von der Firma Elektro-Technik Halle in den vergangenen Tagen und Wochen nicht nur mehr als 150 Meter Lichterkette am Geländer rund um die beiden Türme und die Brücke dazwischen angebracht, sondern sie sind für diese Arbeit in schwindelerregender Höhe auch mehrmals am Tag die insgesamt 225 Stufen hinaufgestiegen. „Mit dem ganzen Material ist das schon ziemlich anstrengend, vor allem auf den engen Metalltreppen hier oben“, so Kolle, der (nicht nur) bei dieser schweißtreibenden Arbeit auf seine Kollegen bauen kann.

Seit inzwischen über 62 Jahren gibt es die Firma, die ab 1958 in der PGH „Vereinte Kraft“ im Zusammenschluss mit anderen Gewerken Elektroarbeiten verschiedenster Art erledigt hat. Seit der Wende firmiert sie unter Elektro-Technik Halle GmbH. „Ich bin inzwischen der dritte Geschäftsführer seit Firmengründung“, so Patrick Kolle mit Blick auf die lange und erfolgreiche Firmengeschichte.

Viel Erfahrung mit Beleuchtung: Riveufer, Ziegelwiese und spektakuläre Drohnen-Show

Im Laufe dieser hat sich Elektro-Technik Halle mit der Stromversorgung für zahlreiche Großevents nicht nur der Saalestadt einen Namen gemacht: Ob Laternen-, Lichter- oder Hanse-Fest, ob für die Citygemeinschaft oder externe Konzerte des Steintor-Varietés, ob Riveufer, Ziegelwiese oder, ganz aktuell, die spektakuläre Drohnen-Show zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober auf der Burg Giebichenstein - die insgesamt rund 50 Mitarbeiter des alteingesessenen Unternehmens sorgen stets für fließenden Strom und leuchtende Lampen - und damit auch oft für leuchtende Augen vor allem der Kinder.

Rund zwei Kilometer lang ist die Lichterkette auf Halles Weihnachtsbaum. Silvio Kison

Mit 15 bis 20 Ornamenten: Festbeleuchtung für die Weihnachtszeit in Halle

Nämlich dann, wenn der Weihnachtsbaum im Glanze Tausender Lichter erstrahlt. Kolle und sein Team haben wie jedes Jahr nicht nur rund 20 Lichterketten - pro Kette ganze 100 Meter - mit insgesamt etwa 2.000 LED-Lampen an Halles Weihnachtsbaum vor dem Ratshof befestigt, sondern auch die Festbeleuchtung im Stadtgebiet angebracht - sie bringen Halles Innenstadt mit 15 bis 20 Ornamenten unter anderem in der Leipziger Straße zum Leuchten.

Und nicht nur das: Auch die Stromversorgung für sämtliche Fahrgeschäfte, Hütten und Einzelhändler auf dem Weihnachtsmarkt obliegt der Verantwortung der Firma, die die etwa 20 Elektranten (Hauptverteiler) auf dem Markt und die 60 Stromkästen in den Seitenstraßen mittels insgesamt fünf Kabel-Kilometer mit dem Nutzer verbindet. „In diesem Jahr ist das etwas komplizierter, da der Weihnachtsmarkt ja dezentral stattfindet“, so Geschäftsführer Kolle. Die obligatorische Lichtprobe am Weihnachtsbaum indes hat ergeben: Alles leuchtet.