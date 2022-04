Fiese Masche: Rentnerin zahlt in Halle 40.000 Euro an Betrüger

Halle (Saale)/MZ - Eine Rentnerin aus Mücheln hat am Freitagvormittag von Unbekannten einen Anruf erhalten, bei dem behauptet wurde, ihre Tochter hätte einen Unfall verursacht und dabei jemanden getötet. Nur gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 85.000 Euro würde die Tochter einer Haft entgehen, sagten die Betrüger. Als Übergabeort für das Geld wurde ein Spielplatz in der Thüringer Straße in Halle verabredet. Das ist unweit des Justizzentrums. Die 70-Jährige hat dort rund 40.000 Euro und Schmuck an einen unbekannten Täter übergeben. Der dunkelhaarige, schlanke Mann soll etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Auch in Halle erhielten am Freitag mehrere Menschen derartige Schockanrufe, in denen es um hohe Summen ging. „Sie reagierten richtig, beendeten das Gespräch und hielten jeweils Rücksprache mit den angeblich betroffenen Verwandten“, sagte eine Polizeisprecherin. In einem Fall hatte jemand jedoch bereits 50.000 Euro von der Bank geholt, diese aber dann nicht übergeben.

Aus diesem Anlass warnt die Polizei erneut davor, derartigen Anrufen zu glauben. Betrüger versuchten mit immer neuen Geschichten an das Geld fremder Leute zu kommen. Deshalb diese Hinweise: Niemals verlangt die Polizei am Telefon Geld. Man sollte grundsätzlich misstrauisch sein, wenn man um Geld gebeten wird. Außerdem sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und bei Familienangehörigen nachfragen. man sollte niemals Geld an Mittelspersonen oder Unbekannte übergeben.