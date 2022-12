Feuerschein bis Halle Feuerwehr im Großeinsatz: Laube in Angersdorf vollständig niedergebrannt

Im Saalekreis in der Gemeinde Teutschenthal ist die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Laubenbrand in die Ortslage Angersdorf gerufen worden. Bei Ankunft der Einsatzkräfte brannte die Laube bereits in voller Ausdehnung.