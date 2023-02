In der Albert-Einstein-Straße kam es am Samstagnachmittag zu einem Kellerbrand. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte an der Einsatzstelle in der Albert-Einstein-Straße.

Halle (Saale)/MZ - Am Samstagnachmittag kam die Feuerwehr in Halle-Neustadt in der Albert-Einstein-Straße zum Einsatz. Nach Angaben einer Polizeisprecherin brannte es gegen 17 Uhr in einem Keller.

Das Treppenhaus wurde stark verraucht und musste durch mehrere Trupps der Feuerwehr kontrolliert werden. das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand,

Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Halle sowie die Freiwilligen Feuerwehren Halle-Passendorf und Halle-Neustadt.