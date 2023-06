Am Mittwochabend musste die Feuerwehr in Halle-Neustadt zu einem brennenden Bauwagen ausrücken. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Video: Feuerwehr im Großeinsatz: Bauwagen am Gimritzer Damm in Halle abgebrannt

Feuer in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Aus bisher ungeklärter Ursache brannte am Mittwochabend am Gimritzer Damm in Halle-Neustadt ein Bauwagen vollständig nieder. Die Feuerwehr wurde nach MZ-Informationen gegen 21.30 Uhr zu dem Feuer alarmiert.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eingetroffen sind, brannte der Bauwagen nach Angaben von Einsatzleiter Jan Schweinert bereits in voller Ausdehnung. Die Brandbekämpfung wurde sofort mit zwei C-Rohren eingeleitet, so Schweinert.

Im Video: Bauwagen brennt - Einsätze für die Feuerwehr in Halle

Video: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr in Halle (Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt: Bernd Stiasny)

Von dem Bauwagen in Halle blieb nicht viel übrig. (Foto: Marvin Matzulla)

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zum Einsatz kamen die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug der Hauptwache sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Halle-Dölau und Halle-Neustadt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.