Im östlichen Stadtteil Reideburg in Halle ist auf einem Gestüt ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren sind dafür im Einsatz.

Mit Video: Brand in Halle - Feuer bricht auf Gestüt aus

Auf einem Gestüt in Halle-Reideburg ist ein Brand ausgebrochen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale) - Am Montagvormittag hat es auf einem Gestüt in der Delitzscher Straße in Halle-Reideburg gebrannt. Die Feuerwehr konnte durch das zügige Eingreifen ein Übergreifen auf große Teile des Gebäudes und den Dachstuhl verhindern.